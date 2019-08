Ursula Pidun / 13. August 2019



Seenotrettung: „Ocean Viking“ noch immer ohne sicheren Hafen

Die Crew des Rettungsschiffes „Ocean Viking“ hat bei den maltesischen und italienischen Seenotrettungsleitstellen die Zuweisung eines sicheren Ortes zur Ausschiffung von aktuell 356 Geretteten an Bord angefragt. Diese reagierten nicht auf die Seenotmeldungen. SOS MEDITERRANEE und Ärzte ohne Grenzen werden jedoch unter keinen Umständen Menschen nach Libyen zurückbringen.

Kein sicherer Hafen in Sicht

Die Crew des Rettungsschiffes „Ocean Viking“ hat bei den maltesischen und italienischen Seenotrettungsleitstellen die Zuweisung eines sicheren Ortes zur Ausschiffung der Geretteten an Bord angefragt. Die 356 Männer, Frauen und Kinder waren bei vier Rettungen an vier aufeinanderfolgenden Tagen im zentralen Mittelmeer von den Teams der Hilfsorganisationen SOS MEDITERRANEE und Ärzte ohne Grenzen aufgenommen worden. Die beiden Rettungsleitstellen sind die nächstgelegenen, die angesichts ausbleibender Antworten der libyschen Behörden in Bezug auf einen sicheren Hafen helfen können.

„Die Körper einiger Geretteter zeigen erschütternde Anzeichen physischer Gewalt aus der Zeit in Libyen. Die Menschen sind auch psychisch gezeichnet. In Libyen herrscht ein bewaffneter Konflikt, und viele gefährdete Flüchtlinge und Migranten sind in Internierungslagern nahe der Front gefangen. Wir fragen nun einen sicheren Ort an, um die schutzbedürftigen Menschen auf unserem Schiff ohne Verzögerung an Land gehen zu lassen. Sie haben genug gelitten,“

sagt Jay Berger, Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen an Bord der „Ocean Viking“.

Seenotmeldungen bleiben ohne Reaktion

Obwohl die Crew die libyschen Behörden vor und während allen vier Rettungen zwischen Freitag und Montag kontaktiert hat, reagierten diese nicht auf die Seenotmeldungen. Die libysche Leitstelle (Libyan Joint Rescue Coordination Centre, JRCC) reagierte lediglich zweimal, indem sie erklärte, die Geretteten sollten nach Libyen zurückgebracht werden.

Das Zurückbringen von Menschen in ein Konfliktgebiet, in dem sie akuter Gefahr ausgesetzt sind, ist jedoch völkerrechtswidrig. SOS MEDITERRANEE und Ärzte ohne Grenzen werden unter keinen Umständen Menschen nach Libyen zurückbringen. Die „Ocean Viking“ ist daher nun auf dem Weg nach Norden, ohne dass ihr bisher ein sicherer Hafen zugewiesen wurde.

„Wir haben die Menschen nur retten können, weil unsere Crew unentwegt das Gebiet abgesucht hat. Die für die Seenotrettung zuständigen Behörden haben keine Informationen mit uns geteilt. Nur einmal konnten wir Funkkontakt mit einem der drei EU-Flugzeuge herstellen, die nach Schlauchbooten in Seenot Ausschau hielten. Die staatlichen Stellen räumen augenscheinlich ihrer Pflicht, Menschenleben zu retten, keine Priorität ein,“

sagt Nick Romaniuk, Rettungskoordinator von SOS MEDITERRANEE an Bord der „Ocean Viking“.

Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen

Die allermeisten der geretteten Menschen an Bord berichten, dass sie während ihrer Flucht zum Opfer willkürlicher Inhaftierungen, von Erpressung, Folter oder von Zwangsarbeit unter sklavenähnlichen Bedingungen geworden sind.

„Die Menschen, darunter auch Minderjährige, haben mir berichtet, wie sie misshandelt wurden. Sie wurden mit Elektroschocks gefoltert, mit Gewehren und Stöcken geschlagen und mit geschmolzenem Plastik verbrannt.“ Von den 103 Minderjährigen auf der „Ocean Viking“ werden nur elf von einem Elternteil oder einer anderen Bezugsperson begleitet,“

sagt Luca Pigozzi, Arzt an Bord der „Ocean Viking.

Die EU steht in der Pflicht

„Der Bundesregierung kommt eine besonders wichtige Rolle zu, für die Geretteten einen sicheren Hafen zu finden. Wir fordern sie auf, im Rahmen einer europäischen Lösung auch selbst Aufnahmeplätze anzubieten. Insbesondere, weil die europäischen Staaten ihrer Pflicht der Seenotrettung nicht selbst nachkommen, müssen sie sich jetzt dafür einsetzen, dass die Geretteten möglichst schnell in Sicherheit gebracht werden. Die Schutzsuchenden brauchen einen sicheren Ort und eine menschenwürdige Versorgung,“

sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.

„Ich bin erschüttert angesichts dieser unerträglichen Situation im Mittelmeer. Die Rettungen der vergangenen Tage haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass Rettungsschiffe vor Ort sind. Die geretteten Menschen an Bord berichteten uns von weiteren Booten, die zur gleichen Zeit die libysche Küste verlassen haben. Wo sind diese Menschen jetzt?

fragt David Starke, Geschäftsführer von SOS MEDITERRANEE in Deutschland.



Angesichts einer fehlenden europäischen Antwort auf die humanitäre Tragödie im Mittelmeer müssen einzelne EU-Staaten jetzt vorangehen und erreichen, dass die 356 Männer, Frauen und Kinder an einem sicheren Ort von Bord gehen, so wie es die internationalen Seerechtsübereinkommen vorschreiben,“



Aktuelle Fotos von „Ocean Viking“ im Einsatz:

