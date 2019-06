Redaktion Spreezeitung / 27. Juni 2019



Claus Geißelmann – neuer Hoteldirektor im Regent in Berlin

Claus Geißelmann ist der neue Direktor des 5-Sterne Superior Hotels Regent Berlin am Gendarmenmarkt. Der erfahrene Hotelier kann auf eine lange, internationale Karriere zurückblicken und bringt den Elan der IHG-Gruppe an den Gendarmenmarkt.

Der gebürtige Schwabe schloss 1993 seine Ausbildung an der Hotelfachschule Heidelberg ab und ist seitdem für die IHG Gruppe tätig. Nach Beginn im Sales & Marketing Bereich übernahm er schon bald die Verantwortung als Director of Sales & Marketing sowie Area Director of Sales für Zentral- und Osteuropa. Stationen seiner Karriere waren unter anderem Köln, Düsseldorf und Wien.

Im Februar 2009 bot sich ihm die Möglichkeit, in das operative Geschäft zu wechseln und so wurde der heute 50jährige Hoteldirektor im damals neu eröffneten InterContinental Berchtesgaden Resort. Im September 2012 zog es ihn von den Alpen an die Donau, ins InterContinental Budapest, wo er bis zu seinem Wechsel nach Berlin tätig war.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als General Manager im Regent Berlin und darauf, meine Erfahrungen einbringen zu können, um Qualität und Professionalität weiter zu steigern. Das Hotel hat deutschlandweit und international einen hervorragenden Ruf, nicht zuletzt weil die Mitarbeiter sich mit ehrlicher Herzlichkeit um unsere Gäste kümmern und perfekt aufeinander eingespielt sind. Die Kombination von erstklassigem Service und exklusivem Standort sind beste Voraussetzungen, um dieses Haus weiter gut auf dem Berliner und dem internationalen Markt zu positionieren.“,

so der neue Hoteldirektor.

Claus Geißelmann übernimmt den Direktorenposten von Stefan Athmann, der dem Regent Berlin zehn Jahre lang vorstand.

Das Regent Berlin liegt am Gendarmenmarkt mit wunderschönem Blick auf den Französischen Dom und das Konzerthaus. Der Boulevard Unter den Linden, das Brandenburger Tor und die Friedrichstraße mit ihren exklusiven Boutiquen sind nur wenige Schritte entfernt. Der sehr persönliche Service und die luxuriöse Ausstattung der 195 Zimmer und Suiten machen das 5 Sterne Superior Hotel zur gefragten Adresse bei Stars, Privat- und Geschäftsreisenden. Mit hochmodernen Tagungs- und Meetingräumen sowie dem Casual Dining Restaurant Charlotte & Fritz bietet das Regent Berlin für jeden Anlass das passende Ambiente. Weitere Informationen unter www.regenthotels.com/regent-berlin.

Verweise:

Weitere Beiträge zum Regent in Berlin