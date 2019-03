Redaktion Spreezeitung / 1. März 2019



UDO LINDENBERG mit neuer Tour in Berlin

Über eine Million Besucher verfolgten in den letzten Jahren begeistert die spektakulären Shows von Udo Lindenberg. „Die fetteste Rockrevue der Welt“, schrieben die Kritiker euphorisch darüber. Und nun steht fest: 2019 kommt Udo Lindenberg wieder auf Tour!

Udo Lindenberg 2019 mit völlig neuem Programm, einer Fülle von musikalischen Panik-Komplizen und jeder Menge visueller Überraschungen. In der Panik-Zentrale brodelt gerade die Ideen-Maschine, alle Apparate drehen auf volle Power. Denn nach einem Jahr des Grübelns und Diskutierens, des Prüfens und Erforschens, steht nun fest: Am 31. Mai 2019 wird der Startschuss in Bremen gesetzt – und dann reist Udo Lindenberg mit seinem Tross quer durch die bunte Republik Deutschland:

UDO LINDENBERG – LIVE 2019.

UDO Lindenberg Lindenberg ist Maler, Schriftsteller, Filmemacher, Komponist, Sänger und Erfinder des »Deutschrock« in einer Person, ein interdisziplinärer Künstler, wie es in Deutschland keinen zweiten gibt. Wie das Magazin „Rolling Stone“ vermerkt:

„Seit seinem Mega-Comeback gelingt ihm einfach alles.“

Ganz ohne Panik losrocken

Vielleicht am deutlichsten – jedenfalls authentisch wie nirgendwo sonst – beweist das Udo Lindenberg, wenn er auf der Bühne steht und ganz ohne Panik losrockt. Im Mai 2019 wird es wieder soweit sein. Alles mit völlig neuem Programm, einer Fülle von musikalischen PanikKomplizen und jeder Menge visueller Überraschungen.

Udo Lindenberg Live in Berlin am:

07.06.2019 Berlin Mercedes-Benz Arena

08.06.2019 Berlin Mercedes-Benz Arena

LINDENBERG – LIVE 2019 startet in Bremen. Doch aktuell sind bereits mehr als 150.000 Tickets verkauft, sodass sich Udo Lindenberg und sein langjähriger Tourveranstalter Roland Temme (Think Big Event- und Veranstaltungs-GmbH Köln) dazu entschlossen haben, zu den bisher vorgesehenen vier noch weitere sechs Zusatzkonzerte zu bestätigen. Damit geben sie den Fans mehr Möglichkeiten, mit Udo Party zu feiern.

Zu den anfangs geplanten dreizehn Shows kamen nach dem Ansturm der Fans noch weitere Konzerte in Berlin, Leipzig, Erfurt und Hamburg dazu. Und nun wird Udo Lindenberg am 20. Juni sogar ein drittes Mal in Hamburg Station machen. Darüber hinaus wird er noch zusätzliche Konzerte in Bremen, Köln, Mannheim, Stuttgart und Dortmund geben.

Tournee-Daten und Veranstaltershinweise

Udo Lindenberg – Live 2019 wird präsentiert von NDR2, hr1, Antenne Brandenburg & radioBerlin 88,8, MDR JUMP & MDR Sachsen – Das Sachsenradio & MDR Sachsen-Anhalt – Das Radio wie wir & MDR Thüringen – Das Radio, BR1, WDR4 und SWR 3.

