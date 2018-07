Promotion / 12. Juli 2018



Zeit für neue Hymnen: HÄMATOM Live 2018

Seit dem letzten Album ungebremst auf der Überholspur, zeigen uns Hämatom nun, was die Steigerung von göttlich ist: bestialisch! Mit ihrem neuen Album „Bestie der Freiheit“ (VÖ: 26.01.2018, SONY), will die Band nun raus und spielen! Es ist Zeit für neue Hymnen – und Zeit für neue großartige Live-Abrisse!

Supportband_Dymytry (Foto_Iron-Sights)



Während die Welt im Umbruch ist, werden Stimmen laut, die gegen alle Werte der Menschlichkeit hetzen. Stimmen, die nach Mauern und Zäunen schreien. Doch sie ahnen ja nicht, was sie damit eigentlich herbeirufen und zum Leben erwecken: Eine zornige, hungrige Bestie. Die genau das verteidigt, was es um jeden Preis zu verteidigen gilt – unsere Freiheit, die Freiheit der Gedanken, des Wortes, der Kunst und der Liebe.

Mit der seit 15 Jahren erfolgreichen tschechischen Band Dymytry, die Hämatom bei ihrer großen Herbst-Tournee als Support begleiten wird, bekommt das Publikum zur Einstimmung einiges um die Ohren gehauen. Die Band hat einen einzigartigen Sound kreiert, den sie selber als Psy-Core bezeichnet. Mit weit über 1.000 Live-Shows tourte die Band bereits durch Großteile Tschechiens sowie der benachbarten Slowakei. Mit Masken, Kostümen, Pyro-Technik und Drum-Solos bewaffnet sind Dymytry für die Fans und Zuschauer der perfekte Support für Hämatom. Alle Bandmitglieder sind professionelle Musiker mit zahlreichen Studio- und Liveerfahrungen. Schlagzeiger Milos Meier wird zudem als einer der besten tschechischen Schlagzeuger aller Zeiten betitelt (reinhören).

Mit ihrer Support-Band ziehen Hämatom bei ihrer großen Herbst-Tour los und führen ihren lauten und wilden Kampf um die Freiheit weiter um nochmal kräftig nachzutreten, damit die Bestie mit ihrer ungehemmten Live-Energie, dem Gesang aus tausend Kehlen und entschlossen geballten Fäusten gefüttert wird. Dabei sein, mit der Bestie tanzen und mit Freaks und Freunden das Wertvollste feiern, was uns das Leben bietet: Die Freiheit!

Tickets für die 15 bestialischen Tourtermine gibt es unter eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.haematom.de.

BESTIE DER FREIHEIT – HÄMATOM LIVE 2018

HÄMATOM_Tour_2018

Semmel Concerts und Headline Concerts präsentieren: Termine Herbst-Tour

05.10.2018 Memmingen – Kaminwerk

06.10.2018 Kaiserslautern – Kammgarn

11.10.2018 Hannover – Capitol

12.12.2018 Oberhausen – Kl. Turbinenhalle

13.10.2018 Bielefeld – Kl. Ringlokschuppen

18.10.2018 Stuttgart – LKA Longhorn

19.10.2018 Nürnberg – Löwensaal

20.10.2018 Erfurt – Stadtgarten

25.10.2018 Frankfurt – Batschkapp

26.10.2018 Leipzig – Hellraiser

27.10.2018 Dresden – Liveclub Tante JU

03.11.2018 CH – Pratteln Z7 – Konzertfabrik

08.11.2018 Hinte – Live Music Center Emden

09.11.2018 Kiel – Die Pumpe

10.11.2018 Rostock M.A.U. – Club



