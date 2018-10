Promotion / 23. Oktober 2018



Lange Nacht der Hotelbars im Regent Berlin

Das 5 Sterne Superior Hotel Regent Berlin ist dabei, wenn am 10. November 2018 ab 20 Uhr „Die Lange Nacht der Hotelbars“ steigt. Zehn attraktive Locations laden ein, Berlins beste Häuser bei Nacht zu erleben und bieten neben köstlichen Drinks ein attraktives Unterhaltungs-programm.

In den großen Weltmetropolen, wie New York, London, Mailand oder Paris gehören die Bars der großen Hotels schon seit jeher zu den Hot-Spots von trendigen Nachtschwärmern und Menschen, die gerne stilvoll ausgehen. Berlin steht den großen Metropolen in nichts nach: Die traditionsreichen Häuser der Spreemetropole mit ihren geschmackvollen Bars und dem edlen Ambiente sind ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer jeder Art und jeden Alters.

Bei der langen Nacht der Hotelbars am Samstag, den 10. November 2018 ab 20 Uhr kreieren die besten Bar-Chefs der Stadt in insgesamt zehn ausgesuchten Locations köstliche Drinks und bieten ein attraktives Unterhaltungsprogramm. Der eigens eingerichtete Shuttle-Service verbindet die Locations im halbe-Stunden-Takt.

Folgende Häuser sind dabei:

Regent Berlin

Hilton

Grand Hyatt Berlin

Rocco Forte Hotel de Rome

Steigenberger Hotel am Kanzleramt

Waldorf Astoria

Bristol

Hotel Palace Berlin

Maritim

Westin Grand

Die Tickets kosten EUR 19,00 (zzgl. VVK Gebühren), sind auf 1.000 Stück limitiert und erhältlich unter bit.ly/2NJkyKD .

Im Ticket enthalten sind:

Teilnahme und Eintritt in alle Hotelbars

1 Getränk in der ersten Location

Nutzung der Shuttlebusse

Unterhaltungsprogramm

Sample-Drinks, kleine Leckereien und Goodies

Bei Ticketkauf entscheidet man sich für die Location, in welcher die Tour ab 20 Uhr beginnen soll. Die nachfolgenden Hotelbars sind dann frei wählbar und einfach per Shuttle Bus erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter http://langenachtderhotelbarsberlin.de/

Regent Berlin Bar

Die Regent Bar im 5 Sterne Superior Hotel Regent Berlin ist der kultivierte und ruhige Treffpunkt direkt am Gendarmenmarkt und bietet für Nachtschwärmer und Cocktail-Kenner das perfekte Ambiente. Mit Talent und Phantasie interpretieren die Mitarbeiter klassische Cocktails auf eine moderne Art, jahreszeitenbedingt und saisonal inspiriert, für Gäste, die auch gern mal etwas Neues ausprobieren. Für Abwechslung sorgt der „Cocktail des Monats“, daneben sind aber auch klassische Drinks oder seltene Boutique-Whiskys ebenso auf der Karte vertreten wie frisch zubereitete „Powerbooster“ und Smoothies sowie eine große Auswahl exquisiter Premiumgetränke.

Für die Gäste, die das Regent Berlin am 10. November als Startlocation wählen, hat Bar Managerin Sheila Scheidemann den Cocktail International Night Cup (Myers Rum, Creme de Cassis, Limette, frische Minze, Ginger Ale) als Welcome Drink kreiert, der mit seiner etwas herberen Note gut zum Abend passt.

Regent Berlin

Das Regent Berlin liegt am Gendarmenmarkt mit wunderschönem Blick auf den Französischen Dom und das Konzerthaus. Der Boulevard Unter den Linden, das Brandenburger Tor und die Friedrichstraße mit ihren exklusiven Boutiquen sind nur wenige Schritte entfernt. Der sehr persönliche Service und die luxuriöse Ausstattung der 195 Zimmer und Suiten machen das 5 Sterne Superior Hotel zur gefragten Adresse bei Stars, Privat- und Geschäftsreisenden. Mit hochmodernen Tagungs- und Meetingräumen sowie dem sterneprämierten Gourmetrestaurant Fischers Fritz bietet das Regent Berlin für jeden Anlass das passende Ambiente.

Weitere Informationen unter: www.regenthotels.com/berlin.

