Promotion / 1. Oktober 2018



PETER CETERA mit Welthits in BERLIN

mit Solo-Songs aus seiner Zeit bei Chicago und einem ausgesuchten Programm großer Welthits kommen der Bassist/Sänger PETER CETERA & Band Anfang November für drei Konzerte nach Deutschland. Am 07. November 2018 findet das Event "An Evening With Peter Cetera" Germany 2018 in der Verti Music Hall in Berlin statt.

You’re The Inspiration“, „Wishing You Were Here“, „If You Leave Me Now“, „Baby, What A Big Surprise“, „Hard To Say I’m Sorry“, „Stay The Night“, „Hard Habit To Break“, „Glory Of Love“ – lang ist die Liste an Hits, durch die Peter Cetera als Sänger/Bassist beziehungsweise Komponist bekannt ist. Angesichts dieser Vielzahl an auch im Radio häufig gespielten Bestsellern bieten seine für November hierzulande angesetzten also buchstäblich ein Erfolgsprogramm.

Reinhören:

If You Leave Me Now (Live)

Hard To Say I`m Sorry

Erstes Gastspiel nach 35 Jahren

Der Boden dafür ist bereits bestens bereitet: Cetera hat vergangenes Jahr bei der „Night of the Proms“ – seinen ersten Gastspielen in Deutschland nach 35 Jahren! – Fans und Kritiker begeistert. Weltweit berühmt wurde Peter Cetera (* 13. September 1944) mit Chicago (Transit Authority), vor allem natürlich durch seine markante, hohe Stimme.

Als Gründungsmitglied der einstigen Jazzrock-Formation, war er Leadvocalist auf ihrem ersten Hit, „25 or 6 to 4“. Auch in der Folgezeit wirkte der Musiker, der ursprünglich Priester werden sollte, maßgeblich an diversen Chicago-Erfolgen mit, mal als Sänger, mal als Songschreiber oder auch in beiden Rollen. 1985 verließ er das Ensemble nach 17 Alben zugunsten einer Solokarriere, welche der Sportfan bereits vier Jahre zuvor gestartet hatte und die seitdem acht CDs hervorgebracht hat.

Grammy Gewinner CETERA

Dass Grammy-Gewinner Cetera ein gutes Händchen für Hits besitzt, bewies er mit „Glory of Love“ (bekannt auch aus dem Soundtrack von „Karate Kid II“), „The Next Time I Fall“ und „You’re The Inspiration“. Das Mitglied der „Rock And Roll Hall of Fame und der „Songwriters‘ Hall of Fame“ kann also aus einem extrem reichhaltigen Repertoire an populären Liedern schöpfen, um einen unvergesslichen Konzertabend zu garantieren.

„An Evening With Peter Cetera“ Germany 2018

04.11.18 Frankfurt, Jahrhunderthalle

06.11.18 Hamburg, Laeiszhalle

07.11.18 Berlin, Verti Music Hall Einlass jeweils um 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Karten kosten von 30.– bis 100.– Euro (zzgl. Gebühren). Sie sind an den Vorverkaufsstellen, bei www.eventim.de, www.myticket.de (Hotline: 01806 – 777 111, Verbindungspreise: 0,20 €/Anruf aus deutschem Festnetz; maximal 0,60 €/Anruf aus deutschem Mobilfunknetz) erhältlich.

Tourneeveranstalter: KBK – Konzert- und Künstleragentur GmbH, Tel. 030.81075-370