Berlin neu entdecken: zu Wasser und mit Spaß & Fun

Nicht mehr lange und das Osterfest steht vor der Tür. Höchste Zeit, an Geschenke für Freunde und Familie zu denken. Wie wäre es mit einem Ostergutschein vom ALS Bootsverleih in Berlin-Köpenick, um die ersten kräftigen Sonnenstrahlen auf dem Wasser zu erleben? Das ist nicht nur individuell, sondern vor allem auch spaßig.

Wer kennt das nicht: Kurz vor Ostern bricht zwar nicht ganz so viel Hektik aus, wie vor dem Weihnachtsfest. Dennoch – viele Vorbereitungen für das frühlingshafte Osterfest Fest sind noch nicht erledigt und auch in Hinblick auf die Auswahl an Überraschungen sieht es trübe aus. Mit welchem Präsent kann man überzeugen und Freunde, Bekannte und Familie tatsächlich eine Freude bereiten? Mit den immer gleichen Osterkörben, gefüllt mit Parfüm und Pralinen -Szenarien wird das wohl eher nicht gelingen. Solche gut gemeinten Gaben sind nicht nur langweilig, sondern längst schon out. Eine spritzige und originelle Idee muss her, will man das Gegenüber tatsächlich erfreuen.

Ostergeschenke, die unvergesslich bleiben

Eine davon könnte ein Ostergutschein vom ALS Bootsverleih in Berlin-Köpenick sein. Ob Alfa-, Bade- oder Partyboot, mit einem entspannten Ausflug auf der Spree in Berlin paddeln Wasserbegeisterte der jahreszeitlichen Tristesse schnell und mit Spaß und Freude davon. Die Hauptstadtmetropole einmal aus einer ganz neuen Perspektive erleben – perfekter kann ein Präsent zum Osterfest kaum sein. Mit einem Ostergutschein vom ALS Bootsverleih hat der Beschenkte nicht nur terminlich die freie Auswahl. Auch der Bootstyp für einen passenden Anlass kann individuell geordert werden.

Wer es besonders urig mag, kann sich ein rustikales Floß mieten und so eine unvergessliche Party mit Freunden und Bekannten feiern. Die vom ALS Bootsverleih sind nicht aus Holz und daher sehr beliebt. Damit es an nichts fehlt, zählen hier Badeleiter, Radio mit Bluetooth, 12V-Steckdose, Mini-Küche plus Gaskocher, Heizung, WC, Wasserkarte und ein Grill zum selbstverständlichen Serviceangebot. Wahlweise gibt es führerscheinfreie Stand-Up-Paddelboote und Party-, Bade- und Alfaboote in unterschiedlichen Ausführungen.

Originelles Geschenk zum Osterfest

Wer das originelle Osterpräsent für einen Ausflug mit Boten über 15 PS nutzen möchte und das elegante Aquatron oder ein Pegasus 550 chartern will, der benötigt zwingend eine entsprechende Fahrerlaubnis. Hier, in den nahen Gewässern, gilt der sogenannte Binnen-Bootsführerschein. Zudem ist auch der DDR- Sportbootführerschein anerkannt. Praktischer Zusatzeffekt: Für den Fall, dass das geplante Event etwas länger dauert, ist auf diesen Bootstypen auch das Übernachten erlaubt. Viel Spaß also und fröhliche Ostern!