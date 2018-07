Verbraucher-Tipps / 16. Juli 2018



Werbung mit kleinen Mitteln realisieren

Ob Seminare, Produktpräsentationen, Messen, Schulungen oder Fortbildungen: Mit anspruchsvollen Flyern lenken Unternehmen, Betriebe und Geschäfte Aufmerksamkeit auf die anzubietenden Produkte oder Dienstleistungen. Je hochwertiger und seriöser die Gestaltung, umso größer der Erfolg.

Unternehmen sind auf die Kraft kleinerer und größerer Werbemaßnahmen angewiesen. Das Ziel: Kunden für die eigenen Produkte zu gewinnen und das eigene Angebot bestmöglich in Szene zu setzen. Solche Vorhaben lassen sich durchaus schon mit kleinen Mitteln erzielen. So etwa mit attraktiv gestaltete Werbeflyern. Firmeninformationen und Produktpräsentationen lassen sich so einprägsam und ausdrucksstark vermitteln.

Eyecatcher – informativ und kreativ

Wichtige Informationen lasen sich auf diese Weise kompakt aufbereiten und einprägsam präsentieren. An vielen Stellen ausgelegt, sprechen die auf ganz besondere Weise Kunden, Interessenten und Geschäftsfreunde an. Gut sichtbare Internetadressen, E-Mail-Adressen und Rufnummer führen oftmals zur erwünschten Kontaktaufnahme.

Damit die sorgfältig erstellten Flyer einen erstklassigen Eindruck hinterlassen, sollte großen Wert auf die Qualität des Materials und der geeigneten Drucktechnik gelegt werden. Auch ein außergewöhnliches Design spielt eine wesentliche Rolle hinsichtlich des Erfolgs dieser Werbemaßnahme. Flyer müssen optisch hervorstechen und inhaltlich überzeugen.

Im Vorfeld der Erstellung hochwertiger Flyer sollten folgende Fragen geklärt werden:

Wahl des geeigneten Formats

(DIN 4, 5, 6 oder ein Langformat?)

Auswahl der Papierstärke

Auswahl zwischen glänzenden oder matten Flyern

Flyer als Postwurfsendung oder Handzettel

Anzahl der Flyer (Mengenrabatt beachten)

Angepasstes Layout (Corporate-Identity)

Firmenlogo in Druckqualität bereithalten

Wahl der zu integrierenden Fotos

Flyer zu attraktiven Preisen

Nach Erstellung des Flyers unter Einbezug des passenden Designs, eines Firmenlogos sowie Produkt- oder Firmenlogos geht es darum, die Flyer günstig drucken zu lassen. Sparen am falschen Ende schadet nur. Hohe Druckqualitäten und sorgfältige Erstellungen der Flyer sind unerlässlich und zahlen sich aus.

Hierbei sollten ausschließlich geeignete Papiere und Maschinen zum Einsatz kommen, die für erstklassige Farbverteilungen sorgen. Mit derart gekonnt erstellten Flyern zeigt sich ihr Unternehmen von der besten Seite. Vor dem Druckprozess lassen sich zudem gute Rabatte heraus handeln. Je nach Auflage können diese beträchtlich sein.