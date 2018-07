Promotion / 5. Juli 2018



Daniel Barenboim & Lisa Batiashvili in Berlin

Ein Höhepunkt der alljährlichen Sommertournee des West-Eastern Divan Orchestra als globaler Botschafter der kulturellen Verständigung ist auch diesmal der Auftritt in der Berliner Waldbühne. Mit ihrer einmaligen Atmosphäre und ihrem begeisterungsfähigen Publikum ist sie ein besonders passender Ort für die Spielfreude dieses herausragenden Orchesters.

Seit fast 20 Jahren ist das von Daniel Barenboim und Edward W. Said gegründete West-Eastern Divan Orchestra als globaler Botschafter der kulturellen Verständigung ein Begriff in der Musikwelt. Die jungen Künstler aus Israel, Palästina, Syrien, Ägypten, dem Iran und anderen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas bringen die Bereitschaft mit, über den Geist der Musik hinaus gemeinsam in Gesprächen und Diskussionen ein offenes Ohr für die Erfahrungen und Sichtweisen ihrer Kollegen zu entwickeln.

Im August in der Waldbühne Berlin

Ein Höhepunkt der alljährlichen Sommertournee ist auch diesmal der am Sonntag, den 19.08.2018 stattfindende Auftritt in der Berliner Waldbühne, die mit ihrer einmaligen Atmosphäre und ihrem begeisterungsfähigen Publikum ein ganz besonders passender Ort für die Spielfreude dieses Orchesters ist.

Gemeinsam mit dem West-Eastern Divan Orchestra steht dabei eine Künstlerin auf der Bühne, die seit Jahren eng mit Daniel Barenboim zusammenarbeitet: die Geigerin Lisa Batiashvili. Sie wird mit dem Violinkonzert von Pjotr Iljitsch Tschaikowski zu hören sein, einem der zentralen Werke des romantischen Repertoires, das für Orchester und Solistin gleichermaßen große Herausforderungen bereithält. Beim ersten Aufeinandertreffen dieser Ausnahmekünstlerin mit dem West-Eastern Divan Orchestra ist ein ebenso reiz- wie kraftvolles musikalisches Miteinander zu erwarten.

Den Charakter des Meeres musikalisch einfangen

Vervollständigt wird das Programm durch zwei der berühmtesten Kompositionen Claude Debussys, dessen Todestag sich 2018 zum 100. Mal jährt. Prélude à l’après-midi d’un faune, vielleicht sein populärstes Werk überhaupt, wurde durch die Verwendung als Ballettmusik für die legendären Ballets Russes in der Choreographie von Vaslav Nijinsky weit über den Konzertsaal hinaus bekannt. In der symphonischen Dichtung La Mer fängt Debussy nicht weniger als den Charakter des Meeres musikalisch ein. Die hochatmosphärische Partitur, die dem Orchester eine Fülle von Klangfarben entlockt, ist wie geschaffen für die sommerliche Stimmung eines Augustabends in der Berliner Waldbühne.

Termin: 19. August 20918 19.00 Uhr, Waldbühne Berlin

Tickets buchen HIER

Das Waldbühnenkonzert des West-Eastern Divan Orchestra 2018

Besetzung:

Lisa Batiashvili, Violine

Daniel Barenboim, Dirigent

West-Eastern Divan Orchestra

Programm:

Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Violinkonzert

Claude Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune

Claude Debussy: La mer