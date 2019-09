Redaktion Spreezeitung / 16. September 2019



Aktuelles zur Woche des Grundeinkommens

Am heutigen Montag, den 16.09.2019, beginnt die Woche des Grundeinkommens. Diese Aktion findet seit 2008 traditionell in der 38. Kalenderwoche, also in der Regel in der dritten Septemberwoche weltweit statt, um die Idee des Grundeinkommens weiter zu verbreiten und detailliert bekannt zu machen.

Bereits zum 12. Mal wird zur „Internationalen Woche des Grundeinkommens“ aufgerufen, dieses Jahr vom 16. bis 22. September 2019. In über 20 Ländern bieten Aktivist/innen Filmvorführungen, Vorträge, Diskussionen und viele andere Aktionen im öffentlichen Raum an.

Mehr Freiheit durch Grundeinkommen

Mit dem Titel der beliebten Broschüre „Mehr Freiheit durch Grundeinkommen“ vom Netzwerk Grundeinkommen wird in Deutschland, Österreich und Südtirol für die Woche des Grundeinkommens geworben, das internationale Basic Income Earth Network (B.I.E.N.) wirbt mit dem Slogan „Money – let´s make this invention work for everyone“.

„Das Grundeinkommen ist ein Schritt auf dem Weg zu einem guten Leben für alle. Niemand soll sich aus der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen, weil das Geld fehlt. Alle sollen ohne Angst vor Armut leben können. Das ist ein Menschenrecht.“,

heißt es im Vorwort der Netzwerk-Broschüre.

Vorträge, Straßentheater, Diskussionen, Demos und mehr

Eine Übersicht über alle Ideen und Termine zur Woche des Grundeinkommens gibt es auf der Kampagnenseite des Netzwerks Grundeinkommen, die noch täglich aktualisiert wird. Auch in den Klimastreik am 20. September ist das Thema Grundeinkommen an mehreren Orten eingebunden.

Selbstveständlich bleibt das Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“ auch über den 22. September 2019 hinaus im Fokus. Etwa dann, wenn am 26. Oktober 2019 weltweit zum „Basic Income March“ an mehreren Orten (u.a. Berlin, New York und Amsterdam) eingeladen wird.



