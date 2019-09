BERLIN Empfehlung / 4. September 2019



Judith Owen mit RedisCOVER Tour in Berlin

Für die meisten Künstler ist ein Album mit Coversongs eine Idee des letzten Auswegs, wenn die Kreativität ausgedient hat oder ein Vertrag erfüllt werden muss... Aber Judith Owen ist eben anders und das stellt sie am 10.09.2019 in Berlin im Rahmen ihrer RedisCOVER Tour einmal mehr unter Beweis.

Die Songwriterin und Pianistin geht mit einem neuen Album auf Tour und huldigt ihren musikalischen Vorbildern. Dass die Waliserin keine Scheu vor Coverversionen hat, ist bekannt. Auf RedisCOVERed treibt sie ihr Talent, Songs in einen ganz anderen Stil einzubetten auf die Spitze – aber ohne sie komplett zu verfremden. „Smoke on the Water“ kommt hier etwa als Stück mit Bossa Nova Einschlag und minimalistischer Instrumentierung, vor allem aber ohne Gitarre daher.

„Ich performe oder singe nicht einfach so ein Lied, wenn es für mich keine Bedeutung hat“,

sagte sie jüngst in einem Interview.

Album Somebody`s Child

Ihr vorheriges Album Somebody’s Child wurde von Kritikern auf der ganzen Welt bewundert. he Sunday Times UK wählte es zu einer der besten Platten in 2016. Analog Planet äußerte, dass es „mit Owens witziger Energie funkelt“ und resümmierte, dass „die Songs lange nach dem Ende der Platte im Ohr bleiben werden“. Seither geht es steil bergauf für Judith Owen.

Die Sensibilität in ihrer Stimme und im Songwriting hat Owen schon Vergleiche mit Joni Mitchell eingebracht. Klar, dass Songs Mitchells im Repertoire der Künstlerin dann auch nicht fehlen dürfen.

„Ich würde niemals einen bekannten Song von Joni interpretieren. Ich glaube, das haben schon 30 Million andere Musiker gemacht, in einer Art, wie man es nicht tun sollte.“,

sagt Owen.

Mit „Cherokee Louise“ und „Ladies Man“ haben es gleich zwei Stücke auf die Platte geschafft. Ihre Live-Auftritte, ob als Headliner oder als Support-Act für Bryan Ferrys jüngste Tourneen durch Europa und Nordamerika, begeistern die Zuhörer, einschließlich des Künstlerkollegen Jackson Browne, der sagte „eine Lehrstunde wie eine Show gemacht werden soll!“

Pressestimmen:

Die Waliserin aus dem Kreativdreieck London-New Orleans-Laurel-Canyon Vokalinterpretin, Pianistin und vor allem Komponistin vieler schöner Songs, nimmt sich die Werke anderer nicht durch Annäherung oder Anlehnung vor, sondern durch konsequente Aneignung – wenn auch mit Respekt. – Good Times „redisCOVERed“.

Mein Album der Woche: die inspirierende, unberechenbare Judith Owen erfindet Drake, Deep Purple & Co. neu.“ Sunday Times, London

Judith Owen on Tour:

06.09.2019 Köln – Lichtung

07.09.2019 Darmstadt – Jagdhofkeller

08.09.2019 Dortmund – Domicil

10.09.2019 Berlin – B-Flat

14.09.2019 Halle (Saale) – Objekt 5

16.09.2019 Bern – Mahagony

19.09.2019 Salzburg – Jazzit

Judith Owen ist im Rahmen der RedisCOVERed-Tour am 10.9. in Berlin zu sehen.

Veranstaltungsort: B-Flat, Dircksenstraße 40, 10178 Berlin

Beginn: 21 Uhr – Tickets: Karten kosten im Vorverkauf 25€ € (zzgl. Gebühren) bei www.eventim.de sowie an den bekannten VVK-Stellen erhältlich.





