Redaktion Spreezeitung / 15. April 2019



Macht, Intrigen und Geld – Spannendes zum Osterfest

Das Osterfest steht vor der Tür. Freie Fahrt also, den Beginn der wärmeren Jahreszeit so richtig zu genießen. Für alle, die es spannend, unterhaltsam und amüsant mögen, halten wir einen besonderen Buch-Tipp aus der Welt eines hochrangigen Managers und Politikers bereit. Lesestoff - beinahe wie aus dem richtigen Leben.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Finanzkrise seit 2008 dreht sich in „KURSVERLUST“ von Marlen Albertini alles um einen Newcomer im politischen Betrieb, der vor nichts zurückschreckt, um es bis ganz nach oben zu schaffen. Rücksichtslos und ohne Skrupel rangelt er sich mit seiner eigens gegründeten Partei „WGP“ bis an die Spitze der Macht.

Einblicke in Politik und Finanzwelt

Dort angekommen besetzt er ein hochrangiges Amt und werkelt fortan in der Runde anderer ratloser Mitstreiter an vermeintlich alternativlosen Lösungsstrategien zur Bekämpfung der weltweiten Finanzkrise herum. Für einen Alleskönner wie ihn, ist das allerdings längst nicht ausreichend. Fernab der Amtsgeschäfte zählen halsbrecherische Finanztransaktionen, halbseidene Finanzgeschäfte, Betrügereien und Veruntreuungen zu seinen bevorzugten Lieblingsbeschäftigungen – undurchsichtige Beziehungsgeflechte und illegale Machenschaften inklusive.

Das Scheitern ist praktisch vorprogrammiert und tatsächlich: Der erfolgsverwöhnte Finanzakrobat landet rüde auf dem Boden der Tatsachen und die einstige Lichtgestalt im bundesdeutschen Politikbetrieb wird zum Verlierer und Sonderfall für die Staatsanwaltschaft. Sein Weg zurück in ein bürgerliches Leben ist steinig und gestaltet sich äußerst schwierig. Kann es ihm gelingen, erneut Fuß zu fassen?

Beinahe wie im richtigen Leben

Eine empfehlenswerte Lektüre mit Einblicken in den politischen Betrieb und eine Finanzwelt, die Fragen aufwirft. Heiter und amüsant erzählt und aufbereitet in einer szenischen Persiflage bleibt am Ende die Frage: Alles nur Fantasie oder doch Realität?

Mehr zu „KURSVERLUST“ inklusive Leseproben unter: https://www.kursverlust.de

Erhältlich in allen Buchhandlungen als Print- und Kindle-Version.

ISBN-10: BN-10: 3746786460