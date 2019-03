Aserbaidschan-Affäre: „Der Strafe müssen weitere Konsequenzen folgen.“

Die CDU-Abgeordnete Karin Strenz muss wegen ihrer Verstöße gegen die Verhaltensregeln knapp 20.000 Euro als Ordnungsgeld bezahlen. Strenz hatte Honorare von dem Aserbaidschan-Lobbyisten Eduard Lintner nicht fristgemäß offengelegt. Sie verschwieg außerdem die Firma Extent GmbH, die sie mit einer ehemaligen Mitarbeiterin Lintners gegründet hatte.

LobbyControl begrüßt die Geldstrafe als wichtiges Signal. Zugleich kritisiert die Transparenzorganisation die Untätigkeit der Unionsfraktion in der Affäre. CDU/CSU sollten Frau Strenz aus der Fraktion ausschließen.

„Die Geldstrafe des Bundestagspräsidiums ist ein wichtiges Signal: Frau Strenz hat die Verhaltensregeln in einem hochproblematischen Fall mehrfach verletzt. Während sie als Fürsprecherin des unterdrückerischen Regimes in Aserbaidschan auftrat, verschwieg sie gleichzeitig dubiose Geldzahlungen aus dem Land und ihre Verbindungen zum Aserbaidschan-Lobbyisten Lintner. Sie hielt so ihre finanziellen Verwicklungen und Interessenkonflikte verborgen.“