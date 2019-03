AfD-Skandal: „Verdeckte Einflussnahme ist Gift für die Demokratie.“

Die Bundestagsverwaltung hat laut Medienberichten eine Strafzahlung von 270.000 Euro wegen verdeckter Wahl-Hilfe für AfD-Chef Jörg Meuthen angekündigt. Die Schweizer Agentur Goal AG hatte für Meuthens Landtagswahlkampf 2016 Plakate, Anzeigen und Flyer im Wert von 89.800 Euro bereitgestellt. Das ist deutlich mehr als bislang bekannt. Ein Kommentar von Ulrich Müller/LobbyControl.

Beide AfD-Spitzenkandidaten haben damit für den Europawahlkampf, Meuthen und Reil, illegale Parteispenden angenommen. Ulrich Müller von LobbyControl kommentiert:

Müller weiter:

Zur von Meuthen angekündigten Klage kommentiert Müller:

„Dass die AfD gegen die Strafen juristisch vorgehen will, setzt dem Ganzen die Krone auf. De facto will sie damit durchsetzen, dass verdeckte Einflussnahme auf Wahlen straffrei bleibt. Das widerspricht dem Transparenzgebot für Parteien im Grundgesetz. In der Konsequenz wären komplette Wahlkampagnen im Look einer Partei von der Rechenschaftspflicht der Parteien ausgenommen, selbst wenn hochrangige Parteipolitiker davon wissen und daran mitwirken. Jeder Spender könnte dann einfach eine Agentur zwischenschalten, um im Verborgenen zu bleiben. Der Manipulation unserer Demokratie durch anonyme Konzerne, Superreiche oder ausländische Akteure wäre damit Tür und Tor geöffnet.“