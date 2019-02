Matthias Weik und Marc Friedrich / 6. Februar 2019



Warum der Euro scheitern wird

Währungsunionen sind in der Vergangenheit immer gescheitert und auch der Euro wird scheitern. Das steht außer Frage. Das einzige was wir nicht wissen, ist: "Wann?" Eine Video-Analyse aus der Reihe "Finanzielle Intelligenz" von Marc Friedrich (Friedrich & Weik).

Der Euro ist für Deutschland viel zu billig und für die südlichen Länder wie etwa Griechenland, Italien, Spanien usw. viel zu teuer. So viele unterschiedliche Staaten in ein Währungskorsett zu zwingen – das kann nicht funktionieren. Aktuell beklagen wir die historisch niedrigsten Zinsen seit 5.000 Jahren! Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Denn wenn sich der Zinssatz jetzt erhöhen würde, gingen die Südstaaten morgen allesamt baden.

