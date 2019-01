Roland Hermanns / 23. Januar 2019



Respekt-Rente verdient keinen Respekt

Im Auftrag der schwarz-roten Koalition werkelt Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) aktuell an einem neuen Rentenprojekt herum. Diesmal im Visier: Langjährig Versicherte, denen vermeintlich ein respekt- und würdevolles Rentendasein garantiert werden soll. Statt sinnvollem Lösungsansatz kommt einmal mehr nur Murks dabei heraus. Ein Kommentar von Roland Hermanns.

Das Resultat solcher Tricksereien: Eine verlässlich ausreichende Rente im Alter wird es nicht für jedes langjährige Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung geben. Betroffene müssen auch weiterhin als Bittsteller zum Sozialamt, um dort Bedürftigkeit nachzuweisen.

Alles, nur keinen Respekt

De facto bedeutet dies, dass langjährig Versicherte der Rentenversicherung, die über Erspartes verfügen, etwas hinzuverdienen und/oder in einer Bedarfsgemeinschaft leben, der Respekt einer Mindestrente auch weiterhin verweigert wird. Respekt wäre aber auch hier dringend erforderlich. Wer Jahrzehnte eingezahlt, zudem Kinder erzogen und/oder pflegebedürftige Angehörige betreut hat, sollte automatisch ohne Bedingungen eine über dem Existenzminimum liegende, anrechnungsfreie Rente erhalten. Ansonsten handelt es sich weiterhin um Sozialhilfe. Es muss bei langjährig Versicherten eine klare Differenzierung zwischen Einzahlern und Nichteinzahlern geben, und zwar ganz unabhängig von einer Bedarfsprüfung. Anderenfalls stellt sich die Rentenversicherung selbst zur Disposition und auch verfassungsrechtliche Fragen stehen auf dem Plan.

Herumdoktern führt weiter ins Abseits

Das ständige Herumdoktern an der inzwischen maroden Rentenstruktur bringt uns als Gesellschaft nicht weiter. Eine angemessene Lösung etwa könnte eine Mindestrente für alle sein. Je nach Einzahlungen in die Rentenkasse kämen dann passgenaue Zuschläge hinzu. Ein steuerfinanzierter Einbezug lässt sich kurz- und mittelfristig dabei nicht umgehen. Auch dagegen wehrt sich die GroKo vehement und glaubt weiterhin an den solidarischen Generationenvertrag, der sich so nicht mehr aufrecht erhalten lässt.

Ein Rentensystem mit Mindestrente plus Aufstockung nach Einzahlung und Anzahl der Mitgliedsjahre würde ein extrem hohes Maß an gesellschaftlicher Akzeptanz finden und folgt zudem den Wunsch nach mehr Gerechtigkeit. Damit würden alle Einzahler berücksichtigt ohne willkürlich bei einer Versicherungszeit von unter 35 Jahren halt zu machen. Als Nebeneffekt böte es Rentnern, die eingezahlt haben, die wohlverdiente Würde und Freiheit im Alter. Hinzuverdienste, die dann bei langjährig Versicherten anrechnungsfrei bleiben, bieten zusätzlich Anreize zu einer weiteren, etwa teilweisen Berufstätigkeit.

Die Volksparteien auf Verliererposten

Als Zukunftsblockierer hat sich die schwarz-rote Koalition in der Vergangenheit wahrlich einen Namen gemacht. Dafür wurden die Volksparteien massiv abgestraft. Mit der aktuellen und durchaus als krude zu bezeichnenden „Rentenreform“ wird nunmehr eine weitere Steilvorlage zur Ausgrenzung, Kontrolle, Bürokratie und Ungerechtigkeit geboten. Damit befeuert wird allenfalls der Ruf Deutschlands als eines der reichsten Länder der Welt mit einem miserablen Rentensystem – keinesfalls aber der dringend notwendige Respekt, den langjährig Rentenversicherte angesichts ihrer Lebensleistung verdienen.