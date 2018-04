Promotion / 4. April 2018 / Keine Kommentare



Lisa Stansfield mit allen Hits live in Berlin Mit Songs ihres kommenden Albums „Deeper“ plus vielen ihrer gefeierten Hits meldet sich Lisa Stansfield nach vier Jahren auf deutschen Bühnen zurück: Zur globalen Soul-Botschafterin stieg die Ausnahme-Sängerin 1989 dank des Welthits „All Around The World“ auf. Am 06. Mai 2018 live zu erleben im Friedrichstadtpalast in Berlin.

Für ihre Tour 2018 verspricht die Grammy-Gewinnerin nicht nur geballte Bühnenpower, sondern auch ein exquisites Programm: Im Fokus stehen neben den Bestsellern „All Around The World“, „This Is The Right Time“, „The Real Thing“, „8-3-1“, „Let’s Just Call It Love“ oder „If I Hadn’t Got You“ Songs ihres ersten neuen Albums seit 2014.

Ein Star von internationalem Format

Auf „Deeper“ (earMUSIC/edel, VÖ: 6. April 2018), ihrer achten Studio-CD, pflegt die mit diversen Brit-Awards ausgezeichnete Künstlerin jene Tugenden, die aus der jugendlichen Talentwettbewerb-Teilnehmerin einen Star von internationalem Format haben werden lassen: Pop, Jazz, Dance, Motown und Northern Soul verschmelzen, getragen von der voluminösen, facettenreichen Stimme der zierlichen Mrs. Stansfield, zu funky groovenden Disco-Tracks, wohl temperierten Soul-Pop-Balladen sowie entspannten Easy-Listening-Songs.



Live ist die Britin, die als Vokalistin des mit dem Dancefloor-Duo Coldcut eingespielten Hits „People Hold On“ ihre musikalische Laufbahn startete, ein Ereignis. „Keine zehn Sekunden ist Lisa Stansfield auf der Bühne des Admiralspalasts, da hält es ihre Fans schon nicht mehr auf den Sitzen“, schreibt die ‚Berliner Morgenpost’ anlässlich ihrer Deutschlandtour 2014. Für den Redakteur des ‚Münchner Merkur‘, der die „phänomenale Bühnenpräsenz“ der auch als Schauspielerin aktiven Frau aus Manchester („Swing“, „Northern Soul“) hervorhebt, kein Wunder:

„Stillsitzen ist fast ausgeschlossen bei dem groovig-funkigen Cocktail, den die ‚Königin des weißen Soul’ serviert.“

Um die Verehrerin von Barry White, Diana Ross und Marvin Gaye zu beschreiben, genügen laut dem Rezensenten der ‚Allgemeinen Zeitung‘ in Mainz drei Worte:

„Brillant, großartig, fabelhaft“!

Tournee in Deutschland

Lisa Standsfield tritt nicht nur in Berlin, sondern auch in folgenden Städten auf (Tournee-Liste):

01.05.18 München, Philharmonie (Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr)

04.05.18 Leipzig, Haus Auensee

05.05.18 Hamburg, Mehr! Theater

06.05.18 Berlin, Friedrichstadtpalast

08.05.18 Stuttgart, Theaterhaus

10.05.18 Frankfurt, Alte Oper/„W-Festival”

11.05.18 Düsseldorf, Capitol Theater

13.05.18 Hannover, Theater am Aegi

(Einlass jeweils : 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr). Diese „mit Eleganz inklusive Sex-Appeal vorgetragenen pechschwarzen Klänge“ können bei den „Gänsehaut erzeugenden Konzerten“ (‚Berliner Morgenpost‘) in bestuhlten Hallen zu Ticketpreisen von 27.– € bis 80.– € (zzgl. Gebühren) live genossen werden.

Info Tickets:

Karten (von 27.– bis 80.– Euro zzgl. Gebühren) sind an den Vorverkaufsstellen und bei www.myticket.de (Hotline: 01806 – 777 111, Verbindungspreise: 0,20 €/Anruf aus deutschem Festnetz; maximal 0,60 €/Anruf aus deutschem Mobilfunknetz) erhältlich. Tourneeveranstalter ist die KBK – Konzert- und Künstleragentur GmbH, Tel. 030.81075-370

