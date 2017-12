App DEMOCRACY – Demokratie in Echtzeit

TTIP, CETA, Überwachung der Bevölkerung, Auslandseinsätze der Bundeswehr, Aufrüstung, Abschaffung des Bargelds, Privatisierung der Autobahnen, die Weiterverwendung von Glyphosat… – die Liste jener Themen, bei denen es immer wieder zu Differenzen zwischen den Positionen der Bürger*innen und den Meinungen der politischen Parteien kommt, ist lang.

Statistisch gesehen, vertrauen jüngeren Bürgerbefragungen zufolge nur noch 23% der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik dem Regierungshandeln ihrer Politiker (vgl. GESIS 2014) und wünschen sich dementsprechend mit überwiegender Mehrheit (81%) mehr politische Beteiligungsmöglichkeiten (vgl. Bertelsmann Stiftung, BürgerWollenMitentscheiden, 2011).

Die App DEMOCRACY soll helfen, diese Differenzen qualitativ zu strukturieren und quantitativ zu messen, indem allen Bundesbürgerinnen und –bürgern Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten zu aktuellen Gesetzgebungsverfahren des Bundestags zur Verfügung gestellt. In der Idee schlägt DEMOCRACY damit die Brücke zwischen repräsentativer und direkter Demokratie in grundgesetzfreundlicher Weise.

Prototyp durch erfolgreiches Crowdfunding

Vergangenen Sonntag (26.11.) konnte das sich mittlerweile formierte Team um Krüger einen ersten großen Meilenstein verbuchen: der erfolgreiche Abschluss ihres initialen Crowdfundings sicherte ihnen gut 35.000 € zweckgebundenes Startkapital für die Programmierung einer ersten Version der App.

“Wir freuen uns sehr, dass über 580 Unterstützer*innen von unserer Idee überzeugt sind und uns das Vertrauen schenken. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir die kommenden 4 Monate an der Entwicklung dieses Prototyps”, erläutert der Gründer der Initiative Marius Krüger den Schritt.

so Krüger weiter.

Passiver Politikverdrossenheit begegnen

Ab Mitte des Jahres 2018 sollen in der DEMOCRACY App dann die Abstimmungsfragen des Bundestages digital und zur Abstimmungszeit für alle Bundesbürgerinnen und -bürger freigegeben werden. Zusätzlich zur Information fördert das System aber auch die persönliche Meinung der Bürger*innen, indem selbst mitdiskutiert und direkt und zu den Anträgen mit abgestimmt werden kann. Die dabei entstehenden Ergebnisse werden vor der offiziellen Abstimmung dann an die Abgeordneten übergeben. Nach den Abstimmungen ist zusätzlich ein Vergleich der app-eigenen mit den offiziellen Abstimmungsresultaten möglich.

„Wir streben damit ein offenes Parlament an, so dass Politik wieder wirklich für die Menschen gemacht wird. Gleichzeitig setzt die App auf politische Bildung. Jede*r soll in die Lage versetzt werden, mündig und aufgeklärt selbst entscheiden zu können. Das schlussendliche Appstimmen ermöglicht dann sogar eine Bürgerbeteiligung auch innerhalb der Legislaturperiode.

Unser Motto lautet: Ausprobieren statt Resignieren. Wenn wir eine Veränderung zum Positiven wollen, erreichen wir das nicht, indem wir das Bestehende bekämpfen, sondern indem wir neue Modelle bauen, die das Bestehende zum Besseren ergänzen. Wir glauben: Mitsprache ist bei politischen Entscheidungen die wesentliche Voraussetzung für eine gerechtere Welt. Das ist es, was uns bei DEMOCRACY jeden Tag motiviert,“