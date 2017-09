Redaktion Spreezeitung / 3. September 2017 / Keine Kommentare



Die Humboldts in Berlin – Zwei Brüder erfinden die Gelehrtenrepublik Zwei Brüder erfinden die Gelehrtenrepublik: Wilhelm von Humboldt, der vor 250 Jahren geboren wurde und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Alexander prägten maßgeblich die Stadt Berlin, Preußen und Deutschland und Europa. Der Journalist Peter Korneffel nimmt seine Leser mit auf eine spannende Zeitreise und zieht sie in den Bann der zwei herausragenden Persönlichkeiten. Unsere Buchempfehlung.

Kaum jemand hat die preußische Hauptstadt um 1800 so geprägt wie Alexander und Wilhelm von Humboldt. Die Berliner Brüder formten einen intellektuellen Kosmos, der den Ruf des „Athens an der Spree“ mit begründete.

Alexander, der führende Naturforscher seiner Zeit bereiste die Welt, lebte lange in Paris und kehrte dann in seine Heimatstadt zurück, wo er schnell zum Wissenschafts-Star avanciert. Wilhelm, Staatsmann und Sprachforscher, gründete die Berliner Universität und betrieb selbst intensive Studien. Trotz all ihrer Unterschiedlichkeit standen die beiden zeitlebens in engem Kontakt.

„Es zählt mit Sicherheit zu den glücklicheren Gegebenheiten Berlins, dass die Brüder Humboldt die Stadt nicht sonderlich mochten. Zu selbstbezogen, zu verbissen, zu scheu schien sie ihnen. Der Ältere, Wilhelm von Humboldt, mochte Berlin nicht, weil es ihm zu ignorant anmutete und sich dort kaum Platz für seine Idee von Individualität fand. Der Jüngere verfluchte den sandigen Boden der Stadt, der die Pflanzen ebenso wenig wie seine neuen Betrachtungen zur Natur gedeihen ließ.“

So war wohl diese Abneigung der maßgebliche Grund für den beidseitigen Drang, auszubrechen. Während Wilhelm in Berlin eine Universität begründete, bereiste Alexander zunächst Amerika. Prägnante Spuren hinterließ das Brüderpaar später auch in Wien, Rom, Paris, London und Mexiko. So eng Wilhelm und Alexander von Humboldt auch mit Berlin verbunden waren, so sehr zog es auch stets von dort weg. Der Humboldtspezialist Peter Korneffel zeichnet ein spannendes und facettenreiches Porträt der beiden ungleichen Brüder und des intellektuellen Berlins in einer Zeit des Umbruchs.

Autor Peter Korneffel

Peter Korneffel ist Journalist, Fernsehrkitiker, Vortragsredner, Reisentwickler, und Weltreisender. Neben zahlreichen Reportagen hat er mehrere Bücher veröffentlicht.

Zwei Brüder erfinden die GelehrtenrepublikGebundene Ausgabe: 208 Seiten

Verlag: Elsengold Verlag; Auflage: 1 (23. August 2017)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3944594770

ISBN-13: 978-3944594774

Preis: Euro 24,95

Folgen Sie Spreezeitung auf Facebook, um keine spannenden Artikel zu verpassen.