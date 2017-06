Elton John mit „Wonderful Crazy Night“ Tour in Berlin

2017 setzt Elton John seine überaus erfolgreiche Tour zum aktuellen Album „Wonderful Crazy Night“ und Greatest Hits fort. In Berlin hält er am 07. Juli in der Mercedes-Benz Arena sein Debüt. Nach dem erfolgreichen Album „The Diving Board“ entstand „Wonderful Crazy Night“ wieder in Zusammenarbeit mit Producer-Legende T-Bone Burnett.

Fünf restlos ausverkaufte Konzerte spielte Elton John im vergangenen Jahr in Deutschland, im November 2016 folgten zwei Zusatzkonzerte in Bremen und München. Auch in diesem Jahr tourt Elton John wieder durch Deutschland und zwar für vier Konzerte. Neben Berlin stationiert das Pop-Idol am 27. Juni in Köln in der Lanxess Arena) am 05. Juli in der Mannheimer SAP Arena und am 8. Juli 2017 in Hamburg in der Barclaycard-Arena.

Greatest Hits Programm

Die Shows von Elton John sind ein „Dankeschön“ an all seine Fans, die ihm über Jahre hinweg treu geblieben sind und in den vergangenen Jahren Verständnis für seinen Wunsch, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, gezeigt haben.

„Ich werde es wohl nicht schaffen, überall hinzukommen, wo meine Fans sind und waren – aber ich werde es versuchen“,

verspricht der Künstler.

Mit seinem Greatest Hits Programm nimmt er seine Fans nicht nur auf Reisen in die Vergangenheit, sondern wird bei seinen kommenden Konzerten ebenso einige Lieder seines aktuellen Top 10 Albums „Wonderful Crazy Night“ präsentieren.

Nach dem äußerst erfolgreichen und von Kritikern hochgelobten Album „The Diving Board“ entstand „Wonderful Crazy Night“ wieder in Zusammenarbeit mit Producer-Legende T-Bone Burnett. Neben Elton Johns Text-Partner Bernie Taupin haben allerdings auch viele andere Wegbegleiter bei dem Album ihre Finger mit im Spiel gehabt.

An vorderster Front Drummer Nigel Olsson, mit dem Elton John seit seinem Durchbruch in den frühen 1960er Jahren tourt und Gitarrist Davey Johnstone, seit 1971 fester Bestandteil der Elton John Band. Aber auch Bassist Matt Bissonette, Keyboarder Kim Bullard und Percussionist John Mahon begleiten den Sir auf seinem neuen Album.

Weltweit erfolgreiche Rocksongs

Bei seinen Konzerten können sich die Fans wieder auf über zwei Stunden Programm mit weltweit erfolgreichen Hits wie „Your Song“, „Rocket Man“ oder „Candle In The Wind“ freuen. Doch auch mit energiegeladenen Rocksongs wie „Bitch is Back“, „Bennie and the Jets“ oder natürlich “Crocodile Rock” begeistert der „Ritter des Pop“. Für diese Vielseitigkeit ist der britische Entertainer bekannt und stellt – wie bei allen seinen Shows – sein Talent und seine über die Jahre gereifte Stimme mit einer unglaublichen Souveränität gekonnt unter Beweis. Dabei greift er auf ein schier unendliches Repertoire aus Tophits seiner nun fast 50 Jahre andauernden Karriere und der Erfahrung von über 4.000 gespielten Konzerten zurück.

Die Tournee 2017 startet am 27.06.2017 in Köln und endet am 08.07.2017 in Hamburg. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet unter www.eventim.de und www.semmel.de.