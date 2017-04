CeBIT – Ärmel hochkrempeln für das digitalisierte Zeitalter

Digitale Trends, Digitalisierung, Roboter und Künstliche Intelligenz bestimmen die Computermesse CeBIT in diesem Jahr. Dazu erklärt Cem Özdemir, Spitzenkandidat von Bündnis90/Die Grünen zur Bundestagswahl:

„Digitale Geschäftsmodelle eröffnen neue Möglichkeiten der Wertschöpfung und können helfen, unsere Umwelt zu schützen. Alleine der Verkehrsbereich bietet vielfältige Möglichkeiten Energie einzusparen, das Klima zu schützen und die Luftbelastung zu reduzieren, wenn wir zukünftig in Mobilität und nicht in Verkehrsmitteln denken. Dank intelligenter Vernetzung von Verkehrsträgern müssen wir nicht mehr im Stau stehen oder auf den Bus warten, sondern wählen die passende Fortbewegung in der jeweiligen Situation.

Doch CDU/CSU und SPD rennen im Schneckentempo den Entwicklungen hinterher und haben sich im Kompetenzgerangel der Ministerien verloren. Auf der Strecke bleibt der Ausbau eines schnellen und flächendeckenden Internet. Deutschland muss beim Breitbandausbau auf die Überholspur. Deshalb wollen wir Telekom-Aktien aus dem Bundesbesitz im Wert von rund zehn Milliarden Euro umwidmen und zusätzlich in den Ausbau des schnellen Internets investieren. Davon profitieren alle: Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger und unsere Verwaltungen.

Die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt grundlegend verändern, schon jetzt fehlen den Unternehmen die dafür nötigen Fachkräfte. Deshalb müssen wir nicht nur in Technik und digitale Infrastruktur, sondern in die Köpfe investieren. Wir Grüne wollen deshalb unverzüglich eine Weiterbildungs-und Ausbildungsinitiative an den Start bringen, die sich an jetzige und kommende Arbeitnehmergenerationen richtet.“