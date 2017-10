Redaktion Spreezeitung / 20. Februar 2017 / 2 Kommentare



Mehr Reichweite für Webseiten Gute Geschäfte werden immer häufiger auch im Internet gemacht. Voraussetzung ist eine Webpräsentation mit attraktiven Angeboten. Hier spielt allerdings Reichweite eine herausragende Rolle. Sie lässt sich durch eine professionelle SEO-Optimierung erzielen. Doch was wird darunter verstanden und welche Vorteile bieten professionelle SEO-Arbeiten?

Eine attraktive Onlinepräsenz ist für Unternehmen und das Handwerk ebenso von Bedeutung wie für den Handel, Gewerbebetriebe aller Art und Freiberufler. Hier bietet die Webseite Kunden und Interessenten wichtige Informationen zu den Produkten, Angeboten, Specials und Preisen. Mit einer Webadresse und perfekt aufgemachten Angeboten allein lassen sich Ziele wie etwaund damit Umsatzsteigerungen kaum realisieren. Der Erfolg einer Webseite steht und fällt jedoch mit dem Bekanntheitsgrad. Damit wird eine Suchmaschinenoptimierung zum Dreh- und Angelpunkt künftiger Erfolge.

Gezielte Maßnahmen steigern die Auffindbarkeit

Bei einer Suchmaschinenoptimierung – kurz SEO (Search Engine Optimization) – handelt es sich um gezielte Maßnahmen, damit eine Website möglichst prominent in Suchmaschinen aufgefunden wird. Suchmaschinen haben eine hohe Relevanz. Sie sind in der Regel erste Anlaufstelle künftiger Kunden, um einen geeigneten Anbieter zu finden. Daneben geht es darum, das Ranking in Google, Bing, Yahoo sowie anderen Suchmaschinen kontinuierlich und messbar zu verbessern. Um dies zu erreichen, steht eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, die – geschickt integriert – zum gewünschten Erfolg führen. Hiezu zählen:



[su_list icon=“icon: arrow-circle-right“ icon_color=“#082570″]

Analyse, Wahl und Integration der geeigneten Keywords

Aufbau einer Backlinkstruktur

Integration „tags“, „title“, und „description“ zur Individualisierung der Keywords

Optimierung der Textinhalte inkl. der gewählten Strukturelemente

Platzierung externer und interner Verlinkungen

Monitoring, zur Erfolgsmessung und Entscheidung weitergehender Maßnahmen

URLs und Untereiten der Webseite sinnvoll strukturieren

Leicht zu bedienende Benutzeroberfläche bieten

[/su_list]

Mit etwas Geduld zum Top-Ranking

Ein Top-Ranking zu erzielen, ist kein Kinderspiel. Daher gehören SEO-Arbeiten in kundige Hände. Schließlich geht es nicht nur um die Integration der erforderlichen Maßnahmen, sondern auch um einen ausgewogenen Mix aller Möglichkeiten. Übertreibungen schaden ebenso wie unüberlegte, willkürliche Aktionen. Im schlimmsten Fall konterkarieren solche Vorgehensweisen sogar den angestrebten Plan.

Mit einem Profi an der Seite gehen Webseitenbetreiber auf Nummer sicher, um die so wichtige Umsatzsteigerung voranzutreiben und die Zahl der Kontaktanfragen zu erhöhen. Dabei verspricht ein geeigneter SEO-Profi nicht das Blaue vom Himmel, sondern das Machbare, denn schnelle Erfolge – quasi über Nacht – sind nicht zu erwarten. SEO-Optimierung benötigt eine gewisse Zeit, damit die jeweils umgesetzten Einzelfaktoren ineinander übergreifen und ergebnisorientiert wirken. Die Geduld zahlt sich aus und führt schließlich zu einem Top-Ergebnis mit hohem Mehrwert.

