Redaktion Spreezeitung / 1. Februar 2017 / Keine Kommentare



Deep-Purple-Keyboarder Don Airey im März in Berlin Deep-Purple-Keyboarder Don Airey geht im März mit vier namhaften Musikern auf Deutschlandtour und stationiert u.a. auch im Quasimodo in Berlin. Geboten wird ein Querschnitt von Classic-Rock-Songs, Rainbow-Songs, Hits und eventuell den Meilenstein „Child In Time“. Airey wirkte auf über 280 Alben mit und war unter anderem auch Mitglied von Rainbow.

Ihn nun samt Freunden in Clubs hautnah zu erleben, dazu bietet sich vor der großen Abschiedstour seiner Stammband die Gelegenheit. Alle Begleiter von Don Airey sind ebenso hochkarätig, wie das Konzertprogramm vielfältig und erstklassig ist.

Rainbow, Colloseum und bekannte Hits

An der Seite des Briten stehen: Leadsänger Carl Sentance (Nazareth), Ex-Black Sabbath-Bassist Laurence Cottle, Gitarrist Simon McBride (Sweet Savage) plus Schlagzeuger Jon Finnigan (Gang of Four). Ihr Set beinhaltet Songs aus der gesamten Karriere jenes klassisch geschulten Tastenvirtuosen, der seit 1974 auf über 280 Alben (inklusive vier Solo-Veröffentlichungen) mit von der Partie war. Deshalb gehören dazu ebenso Lieder von Rainbow oder Colosseum II wie auch von Stravinsky und Bach. Nicht zu vergessen: die bekannten Hits.

Purple-Fans dürfen sich vielleicht sogar auf einen Titel freuen, den Vocalist Ian Gillan und seine Mannen schon lange nicht mehr live aufführen – auch nicht auf ihrer nächsten Deutschlandtour (19.5.-14.6.2017): den Klassiker „Child In Time“! Noch ein Grund mehr also, eines der Gastspiele von „Don Airey & Friends“ zu besuchen.

Tourdaten im März 2017 in Deutschland

DON AIREY & FRIENDS – “Tour 2017”

11.03.17 Rutesheim, Uhlenspiegel

Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21Uhr

12.03.17 Bochum, Zeche

Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr

13.03.17 Berlin, Quasimodo

Einlass: 21 Uhr, Beginn: 22 Uhr

14.03.17 Hamburg, Fabrik

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

23.03.17 Jena, Kulturbahnhof

Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr

24.03.17 Bensheim, Musiktheater Rex

Einlass: 19 Uhr 30, Beginn: 20 Uhr 30

Karten zu € 26 bis € 30 (zzgl. Gebühren!) erhältlich bei www.myticket.de und unter der Hotline 01806 – 777 111 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) sowie an den Vorverkaufsstellen. Tourneeveranstalter: KBK – Konzert- und Künstleragentur GmbH in Kooperation mit Magnificent Music





Folgen Sie Spreezeitung auf Facebook, um keine spannenden Artikel zu verpassen.